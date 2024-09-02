Karaman'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
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Karaman'da okullarda uyum eğitimi başladı

Karaman'da anaokulu, ilkokul 1. sınıflar ve 9. sınıflar için uyum eğitimi başladı. Öğrenciler, velileriyle birlikte okula gelerek heyecanlı anlar yaşadı. Öğretmenleri tarafından karşılanan minik öğrencilerin ailelerinin de duygusal bir şekilde okul sürecine dahil olduğu gözlemlendi. Veliler, çocukları için sevinçli ve gururlu olduklarını ifade etti.

02.09.2024 19:56
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Karaman'da okullarda uyum eğitimi başladı

KARAMAN - Karaman'da anaokulu, ilkokul 1. sınıflar ve 9. sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'na velileriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı. Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, aileleri ile birlikte sınıflarına girerken, çocuklardan fazla anne ve babalarının heyecanlı oldukları görüldü. Oğlunu anaokulunun uyum eğitimine getiren ve çocukları gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu söyleyen velilerden Bilgin Karaca, "Çok sevinçliyiz ve gururluyuz. Bende tam 24 sene önce bu okulda okudum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur tüm öğrencilerimize" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

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