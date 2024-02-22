Karaman'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Karaman\'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A.Ş. idaresindeki otomobil ile M.G'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

22.02.2024 16:52
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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.A.Ş. idaresindeki 35 AZ 5403 plakalı otomobil, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 70 ABH 958 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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