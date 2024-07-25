Karaman'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Güncel

Karaman'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Trafik ekipleri, Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı alt geçidinde su birikmesi nedeniyle alt geçidi bir süre trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve iş yerlerinde su tahliyesi için çalışma başlattı.