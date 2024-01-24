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Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da polisin takibi sonucu silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Karaman\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1\'i kadın 5 şüpheli yakalandı
24.01.2024 - 12:35,
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KARAMAN'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 5 şüpheli, polisin takibi ile yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin araçlarını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. 'Dur' ihtarına uymayıp, araçları ile kaçan şüpheliler, takiple yakalandı. 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarda ve adreslerinde yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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