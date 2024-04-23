Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kentte düzenlenen operasyonda, M.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.