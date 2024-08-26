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Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'nde yalnız yaşayan Mahmut Arıkan'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arıkan'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.