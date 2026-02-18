Karaman'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Karaman'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karaman'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
18.02.2026 00:59
Karaman'da bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer binaya sıçradı. 3 kişi dumandan etkilendi.

KARAMAN'da iki katlı evin çatısında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler yan binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501 Sokakta Ramazan Sekmen'e ait 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı. Evin çatı katı, alev alıp yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen binadan oturan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler müdahale ettiği sırada alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Her iki binadaki yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

ÇATI KADINDA EKMEK PİŞİRİLMİŞ

Ekipler yaptığı ilk incelemede, Ramazan Sekmen'e ait binanın çatı katında gündüz saatlerinde ekmek pişirildiği ve ateşin kalan közlerinin yangına neden olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

