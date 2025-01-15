Karamanda Kontrolden Çıkan Otomobil Kameriyeye Çarptı - Son Dakika
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Karamanda Kontrolden Çıkan Otomobil Kameriyeye Çarptı

Karamanda Kontrolden Çıkan Otomobil Kameriyeye Çarptı

Karamanda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, parkta bulunan kameriyeye daldı. Olay sırasında kameriyede oturan kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

15.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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KARAMAN'da sürücü Hatice Ö.'nin kontrolünden çıkan otomobil, parktaki kameriyeye daldı. O sırada kameriyede oturanların olmaması felaketi önledi.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi İstiklal Parkında meydana geldi. Hatice Ö. yönetimindeki 33 UL 406 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yürüyüş yolunu aşıp kameriyeye çarptı. Kazada sürücü Hatice Ö. yara almadan kurtulurken, kameriyenin büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. O sırada kameriyede oturanların olmaması felaketi önledi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera Muammer ŞEN KARAMAN DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karamanda Kontrolden Çıkan Otomobil Kameriyeye Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamanda Kontrolden Çıkan Otomobil Kameriyeye Çarptı - Son Dakika
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