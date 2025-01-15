Karamanda Kontrolden Çıkan Otomobil Kameriyeye Çarptı

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KARAMAN'da sürücü Hatice Ö.'nin kontrolünden çıkan otomobil, parktaki kameriyeye daldı. O sırada kameriyede oturanların olmaması felaketi önledi.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi İstiklal Parkında meydana geldi. Hatice Ö. yönetimindeki 33 UL 406 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yürüyüş yolunu aşıp kameriyeye çarptı. Kazada sürücü Hatice Ö. yara almadan kurtulurken, kameriyenin büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. O sırada kameriyede oturanların olmaması felaketi önledi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera Muammer ŞEN KARAMAN DHA