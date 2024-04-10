Karamürsel\'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İstanbul'da Bayram Tatili: Tema Parklar ve Akvaryumlar İlgi Gördü

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilini geçiren bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte tema parklar ve akvaryumlara giderek eğlenceli vakit geçirdi. Arnavutköy'deki tema parkta kurulan 30'un üzerinde ünite, her yaş grubuna hitap eden aktiviteler sunarken, su parkında ise çocuklar Karadeniz'den Pasifik'e uzanan birçok temayı keşfetti. Tatilini İstanbul'da geçiren çocuklar ve gençler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.