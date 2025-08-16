Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

16.08.2025 02:33
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Karamürsel'deki orman yangınında mücadele büyüyor, enerji düştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisinin düştüğünü ancak 3 mahalleye yakın kısımda mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Büyükakın, Karamürsel ilçesinde orman yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Büyükakın, çevre illerden gelen destekle çok ciddi manada bir mücadele ekibinin oluştuğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer kurumların gönderdiği 6 uçak ve 10 helikopterle yangına müdahalelerde bulunulduğunu aktardı.

Büyükakın, yangın söndürme çalışmalarına katılan alandaki araç sayısının toplamda 163'e ulaştığını, 376 civarında da personelin hizmet verdiğini kaydetti.

Rüzgarın hala şiddetini eksiltmediğine işaret eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"Aldığımız raporlara göre gece saat 03.00'ten sonra saatte 10-15 kilometre aralığına gerileyecek. Gün ışıdıktan sonra yine havadan da müdahaleyle birlikte inşallah kontrol altına alınacak. Şu anda yangının enerjisi düştü ama özellikle Safiye, Suludere ve Akçat'ta köye yakın kısımlarda mücadele devam ediyor köye sirayet etmemesi için. Şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar. Fedakar bir vaziyette çalışıyorlar. Ben devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Cansiperane çalışan tüm elemanlarımıza da Rabbimden kolaylık diliyorum. Kazasız, belasız bir mücadelede Rabbim yardımcıları olsun. Sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız da seferber olmuş vaziyette. Devletin tüm kurumları, belediyeler, çevre illerden yine devletin kurumları ve belediyelerin destekleri için de hassaten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
