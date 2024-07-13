Karasu'da denize girenlere para cezası - Son Dakika
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Karasu'da denize girenlere para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girmenin yasak olduğu günlerde denize giren 32 kişiye para cezası uygulandı. Karasu Kaymakamlığı tarafından yapılan toplantıda, denize girme yasağına rağmen uyarılara rağmen denize girenlere cezai işlem uygulandığı belirtildi. Toplamda 65 bin 664 lira ceza kesildi.

13.07.2024 00:17
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde denize girmenin yasak olduğu günlerde denize giren 32 kişiye para cezası uygulandı.

Karasu Kaymakamlığınca, ilçe protokol üyelerinin katılımıyla Karasu Sahili'ndeki belediye tesisinde turizm tedbirlerinin görüşülmesi ve gerekli planlamanın yapılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Uğur Arslan, ilçede denize girme yasağının olduğu günlerde uyarılara rağmen denize girenlere güvenlik güçlerince cezai işlem uygulandığını belirtti.

Denize girmenin yasak olduğu zamanlarda hem cankurtaran ekipleri hem sahil güvenlik ekiplerinin devriye attığını ayrıca kendilerinin de gerekli bildirilerle denize girmenin yasak olduğunu vatandaşlara duyurduklarını ifade eden Arslan, "Tüm bu uyarılara rağmen denize girmekte ısrarcı olan vatandaşlara ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında ceza uyguluyoruz. Bugüne kadar 30 vatandaşımıza sahil güvenlik ekipleri, 2 vatandaşımıza ise polisler tarafından cezai işlem uygulandı. Kişi başı 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 65 bin 664 lira ceza kesildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güvenlik, Turizm, Güncel, Son Dakika

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