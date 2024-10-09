Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalı Mahallesi'nde şüpheli R.K.Ç'ye ait adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 10 milimetre sıvı amfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 2 sentetik hap, uyuşturucu öğütme aparatı, 52 fişek, 2 cep telefonu ve 11 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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