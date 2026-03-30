Karatay'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Karatay Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya işbirliğiyle ilçeye kazandırılan merkez, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Konya Valisi İbrahim Akın, Erenler Mahallesi'nde Akabe Mahallesi'nde inşa edilen Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında, devletin asli görevlerinin başında sağlık hizmeti geldiğini vurguladı.

Akın, "Devletimiz bu hizmeti sunarken konforlu fiziki mekanlarda nitelikli ve en kaliteli sağlık hizmetini vatandaşa ulaştırmanın gayreti içerisindedir. Sağlık hizmetinin niteliğinin artırılması noktasında yepyeni hizmet alanlarını vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Birinci basamak dediğimiz önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşımıza ulaştırıldığı merkezlerimizde bugün birinin daha açılışına şahitlik edeceğimiz aile sağlığı merkezlerimizdir. Burada hizmet verecek sağlık personeli kardeşlerimiz daha konforlu ve daha sağlıklı bir ortamda hizmet sunarken hizmet alan vatandaşlarımızda daha güzel mekanlarda hizmet almanın hizmet almanın lüksüne kavuşacaklar. Bu aile sağlığı merkezi sadece bir aile sağlığı merkezi olarak konumlandırılmadı. Etrafına yapılan peyzaj alanlarıyla, otoparkıyla, çocuk parkıyla aslında bütüncül bir yaşam alanına dönüştürüldü." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz da Türkiye'nin sağlıkta devrim yaşadığını dile getirerek, "Artık biz insanlarımızı hasta olarak değil sağlıklı olarak aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Artık hedefimiz hastaya bakmak değil, hasta olmadan önce insanlarımıza ulaşarak onlara hizmet vermek ve onlara bu yolda bir öncü olmak." ifadesini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da hayırsever iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya teşekkür ederek, 32 milyon liraya mal olan aile sağlığı merkezinin 6 aile hekimi, 6 aile sağlığı elemanı, 3 yardımcı sağlık personeli ve 2 hizmetli personeli ile yaklaşık 20 bin vatandaşa hizmet verdiğini belirtti.

Kılca, Erenler Mahallesinde yapılan aile sağlığı merkezinin Emirgazi, İşgalaman ve Sedirler mahallelerine de hizmet vereceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz Karatay'da hiçbir yatırımı tek başına değerlendirmiyoruz. Bir mahalleyi güçlendirmek için sadece bina yapmak yetmez. Orada sosyal donatı alanlarını da hayata geçirdiğiniz zaman anlam kazanır. Şehrin imarı kadar neslin ihyasına da Büyükşehir Belediyemizle ve ilçe belediyelerimizle ve teşkilatlarımızla birlikte destek veriyoruz. İnşallah bu sağlık hizmetleri uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. Bildiğiniz gibi temel sağlık hizmeti, koruyucu ve önleyici, teşhis edici bu birinci basamak sağlık hizmetleri, hastanelerimizin de yükünü hafifletmiş olacak. Bu anlamda İl Sağlık Müdürümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum. Birlikte çok uyumlu faaliyetler yürütüyoruz. Henüz devam eden projelendirdiğimiz birçok aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri merkezlerimiz de var."

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Murat Koru, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.