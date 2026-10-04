Karayolları bültenine göre yapım çalışmaları ulaşımı kontrollü hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayolları bültenine göre yapım çalışmaları ulaşımı kontrollü hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ulaşım kontrollü sağlanırken şerit kapatmaları uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde 6. Sanayi-Fahrettin Altay kavşak kollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerinde (Kemikli rampası) yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Amasya il sınırı-Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde kablo altyapısı, Ardahan-Şavşat yolunun 16-22, Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23 ve Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
Gaziantep Organize Sanayi BölgesiKarayolları Genel MüdürlüğüGaziantepOtomobilUlaşımGüncelTarsusAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si geri dönüyor İmajını baştan aşağı yeniledi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi
Mehmet Pehlivan’dan cezaevi sevkine tepki: Bu rutin değil, eziyettir Mehmet Pehlivan'dan cezaevi sevkine tepki: Bu rutin değil, eziyettir
Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez’le barıştı Icardi detayı unutulmadı Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
08:24
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
07:52
Trump’tan yaz saati hamlesi Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
07:15
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 09:29:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Karayolları bültenine göre yapım çalışmaları ulaşımı kontrollü hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei