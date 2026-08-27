Karbon Piyasası Hukuki Çerçeveye Kavuştu

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan Emisyon Ticaret Sistemi yönetmeliğiyle karbon piyasasının hukuki çerçevesinin belirlendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emisyon ticaret sistemine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Emisyon Ticaret Sistemi ile yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adımın atıldığını belirten Kurum, karbon piyasasının hukuki çerçevesinin belirlendiğini kaydetti.

Kurum paylaşımında, "Yeşil dönüşüm sürecimiz hızlanacak, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz korunacak, yeşil istihdam daha da hız kazanacak" ifadelerine yer verdi.