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Karda mahsur kalan yayla sakinleri ve çobanlar kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve yayla sakinleri kurtarıldı.

Feke ilçesinde 24 Kasım günü başlayan ve 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar ve tipiye nedeniyle yayla sakinleri ve çobanlar mahsur kaldı. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen sahada kar küreme çalışmalarına katılarak ilçede kapalı yol bırakmazken kar nedeni ile mahsur kalan çoban ve yayla sakinlerini iş makineleriyle kurtardı.

Özen, 2 gün boyunca iş makineleri ile tüm ekiplerin sahada çalıştığını kaydederek, "Şahmuratlı, Yedigöz bölgesindeyiz. Bölgemizde açılmayan ana yol ve ara yol kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Halkımızın huzurla bir kış geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahada olacağız" dedi.