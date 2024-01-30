Kardan Kapanan Yolların Açılmasıyla İki Hastaya Ulaşıldı

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SİİRT'in Şirvan ilçesinde yüksek ateş şikayeti görülen Behcice Durmuş (56) ile Pervari ilçesinde bacağına kaynar su dökülen Berivan Karaduman (35), kardan kapanan yolların açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde Behcice Durmuş'in, dün gece ateşi çıktı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından yolun açılmasıyla köye ulaşıp ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Durmuş'u hastaneye ulaştırdı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pervari ilçesi Kışlacık köyünde de Berivan Karaduman, bacağına kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu 2 saatlik çalışmayla İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıp, sağlıkçılar köye ulaştırıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)