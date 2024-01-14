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Kardan kapanan yolun açılmasıyla bebek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kardan kapanan yolun açılmasıyla bebek hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kirazlı köyünde ateşi çıkan Muhammed Efe'nin köye ulaşımı kardan kapanan yol nedeniyle engellendi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yol açıldı ve bebeğin hastaneye ulaşması sağlandı. Bebeğin tedavi süreci iyi geçiyor. Ayrıca ekipler, Yağcılar-Dolusalkım köyü yolunda mahsur kalan 4 kişiyi de kurtardı.

Kardan kapanan yolun açılmasıyla bebek hastaneye kaldırıldı
14.01.2024 - 16:16,
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SİİRT'te kardan kapanan yolun açılması ile ulaşılan Muhammed Efe (1) adlı bebek, hastaneye kaldırıldı.

Şirvan ilçesi Kirazlı köyünde ateşi çıkan Muhammed Efe'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleme çalışması yaptı. Yolun açılması ile köye ulaşıp, ilk müdahaleyi yapan ekipler, Muhammed'i hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan ekipler, Şirvan ilçesi Yağcılar-Dolusalkım köyü yolunda kamyonet içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Kaynak: DHA
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