Ağabeyini odunla döve döve öldürdü - Son Dakika
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Ağabeyini odunla döve döve öldürdü

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Alaattin Özer tartıştığı ağabeyi Yılmaz Özer'i odunla darbetti. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Özer hayatını kaybederken, kardeşi ise gözaltına alındı.

27.01.2025 23:49  Güncelleme: 23:50
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada kardeşi Alaattin Özer (50) tarafından odunla darbedilen Yılmaz Özer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AĞABEYİNİ ODUNLA DARBETTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti.

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer'i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağabeyini odunla döve döve öldürdü
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gülşehir, Nevşehir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyini odunla döve döve öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emir Arslan:
    insanlarda artık vijdan merhamet kalmamış şimdi bir ömür vijdan azabı çek bakalım 144 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Cani 96 8 Yanıtla
  • Tatar9515:
    değdi mi ha problem ne olursa olsun ya Allah’ın verdiği canı sen nasıl alırsın ebedi cehennem olduğunu bilmiyormuyuz nedeeen 90 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    çürü mapuslarda kavşak 81 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Konya ve çevresi sıkıntılı. 60 23 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    kesin toprak miras meselesi dir nevşehirli ler toprağı sever 74 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Cinayetin baş şehri Konya 22 13 Yanıtla
  • Nazife:
    Allahım vahşet bu allah merhamet versin kuluna ölene rahmet diliyorum katil kardeş gün yüzü görmemeli. 22 1 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Eskiden Hocalar camilerde, tv lerde insanlara karşı sevgi saygı edep terbiye,hayvanlara karşı koruma anlatılırdı.Şimdi onlar unutuldu kin nefret dövüş kavga vb..olaylar gündemde gerçekler..... 23 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    tarla icindir 3 0 Yanıtla
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