Kardeşini Vuran Mehmet Kendirci Gözaltında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeşini Vuran Mehmet Kendirci Gözaltında

24.03.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da alacak meselesi nedeniyle kardeşi Halil Kendirci'yi vuran Mehmet Kendirci gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yüzüne tıbbi maske takan Mehmet Kendirci (50), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu lokanta işleten ağabeyi Halil Kendirci'yi (56) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından yakalanan Kendirci, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Mehmet Kendirci, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kardeşi Halil Kendirci'nin işlettiği lokantaya geldi. Tanınmamak için yüzünü tıbbi maske ile gizleyen şüpheli, yanında getirdiği tabancayla kardeşine 2 el ateş etti. Göğsünden vurulan Halil Kendirci, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halil Kendirci, olay yerindeki müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından çevredekiler tarafından müdahale edilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı Halil Kendirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:00:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.