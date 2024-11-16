Kargayı İtfaiye Kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Hürriyet Mahallesi'nde ayağına ip dolanan karganın ağacın dalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Ekipler merdivenli araçla eriştikleri kargayı mahsur kaldığı ağacın dalından kurtardı.
Ayağındaki ip çıkarılan karga doğal ortamına bırakıldı.
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