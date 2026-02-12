Kariyer Buluşması: Geleceğin Meslekleri

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileriyle "Kariyer Buluşması" programında bir araya geldi.

Coşkun, beraberindeki bazı Cumhuriyet savcılarıyla Yavuz Sultan Selim Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen programa katıldı.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Başsavcılığı olarak kentte lise ve dengi okulların yanı sıra üniversite öğrencileri ve yurtlarda kalan gençlere yönelik de bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu toplantıdaki amacımız da geleceğin doktoru, mimarı, avukatı, hakimi, savcısı, girişimcisi, yazılımcısı, öğretmeni ve iş insanı olacak siz gençlerin adliyelerde şüpheli ya da mağdur konumunda bulunmamanız, temiz bir geleceğinizi olumsuz yönde etkileyecek durumlardan uzak durmanızdır."

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da programa katılan Coşkun ve savcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cumhuriyet savcıları da öğrencilere mesleki deneyimlerini aktardı, dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Daha sonra Başsavcı Coşkun ve savcılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.