Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi - Son Dakika
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Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kilometrelerce uzanan menderesler, karlı dağlar arasında görsel bir şölen oluşturuyor. Kış aylarında kar yağışı sonrası dereler havadan görüntülendi ve Mezra ve Gökçe köylerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğaseverler, 270 kilometrelik bir mesafe kat ederek doğanın fotoğraflarını çekti. Fotoğrafçı Mahmut İbrahimoğlu, menderesleri çekmek için Beytüşşebap köylerine geldiğini ve herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini söyledi.

24.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:05
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Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kilometrelerce uzanan menderesler görsel şölen oluşturuyor. Doğa tutkunları karlı dağlar arasındaki menderesler için uzun mesafe kat ediyor.

İlçede kış aylarında kar yağışı sonrası dereler havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzanan dere, Mezra ve Gökçe köylerinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köylerinde beyaza bürünen bölge içinde dere yatağı görünüyor. Doğaseverler 270 kilometre gelerek gün boyu doğanın fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafç sanatçısı Mahmut İbrahimoğlu, Cizre ilçesinden menderesleri çekmek için Beytüşşebap köylerine geldiğini söyledi.

Yer yer 4 metreye yakın kar olduğunu belirten İbrahimoğlu, "Mendesleri çekmek için geldik. Güzel bir gün geçirdik. Kilometrelerce uzanan menderesleri drone ile çektik. herkesin gelip buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yılın 4 mevsimi ayrı güzel olan Beytüşşebap ilçesine doğaseverleri bekliyorum" dedi.

Karlı kaplı Beytüşşebap\'ta menderesler böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

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