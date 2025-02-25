Karlıova'da Dondurucu Soğuk İş Yerlerini Kapatmaya Zorladı

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Karlıova buz tuttu, iş yerleri kepenk kapattı

BİNGÖL - Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceleri gördüğü Bingöl'ün Karlıova ilçesi adeta buz tuttu. Dondurucu soğuklar nedeni ile bazı esnaf kepenk kapattı.

Son günlerin en yoğun karın yağdığı Karlıova ilçesi buz kesti. Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi gördüğü Karlıova ilçesi boş kalırken, birçok esnaf da iş yerlerini açmadı. Karlıova Belediyesi ekipleri de kentte biriken yığınları iş makineleri aracılığıyla ilçe dışına çıkarmaya devam ediyor.