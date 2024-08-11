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Karlıova'da sağanak yağış sele döndü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, bir köyde sel gelmesine neden oldu. Yollar, iş makineleriyle temizlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından ilçeye bağlı Kaşıkçı köyünde dere suları taşarak sele neden oldu. Köydeki yollar ve birkaç ahır sel nedeniyle ufak çaplı zarar gördü. Bölgede iş makineleri temizlik yaparak köy içindeki yollarını yeniden ulaşıma açtı.