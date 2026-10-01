Karlıova Kaymakamı Bıçak, Yaşlılar Günü'nde yaşlılara hediye verdi, ev ziyareti yaptı

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Bıçak beraberinde Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Özgür Değirmenci ile ilçe merkezinde yaşamını sürdüren yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onlarla görüştü, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretinde yaşlılara çeşitli hediyeler de veren Kaymakam Bıçak, ileri yaştaki tüm tüm vatandaşların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladığını belirterek, onlara sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diledi.