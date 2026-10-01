Karlıova Kaymakamı Bıçak, Yaşlılar Günü'nde yaşlılara hediye verdi, ev ziyareti yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karlıova Kaymakamı Bıçak, Yaşlılar Günü'nde yaşlılara hediye verdi, ev ziyareti yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlere SYDV Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı; Bıçak, yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını dinledi, hediyeler verdi ve sağlıklı, huzurlu bir ömür diledi.

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Bıçak beraberinde Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Özgür Değirmenci ile ilçe merkezinde yaşamını sürdüren yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onlarla görüştü, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretinde yaşlılara çeşitli hediyeler de veren Kaymakam Bıçak, ileri yaştaki tüm tüm vatandaşların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladığını belirterek, onlara sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diledi.

Kaynak: AA
KarlıovaGüncelHediyeDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:06:28. #7.13#
SON DAKİKA: Karlıova Kaymakamı Bıçak, Yaşlılar Günü'nde yaşlılara hediye verdi, ev ziyareti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei