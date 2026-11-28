Kars Akyaka'da yerleşim yerine inen kurt, sıfırın altında 7 derecede kaz avladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Akyaka ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşünce yiyecek arayan yaban hayvanları yerleşim yerlerine indi. İncedere köyüne gelen bir kurt köydeki bir kazı avladı; kazı alıp uzaklaşan kurdun görüntüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kars'ın Akyaka ilçesinde yerleşim yerine inen kurt kaz avladı.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle yaban hayvanları da yerleşim yerlerine inerek yiyecek aramaya başladı.
İlçenin İncedere köyüne inen bir kurt, köydeki bir kazı avladı.
Kazı alıp köyden uzaklaşan kurdun avlanması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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