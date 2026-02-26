Kars-Ardahan Yolunda Buzlanma Kazası

KARS- Ardahan kara yolunda kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanma kazaya yol açtı. Yoldan çıkan TIR nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri Kavşağı mevkisinde meydana geldi. N.K.'nin yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği 73 AAE 621 plakalı TIR, kayarak yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine bölge trafik ekipleri sevk edildi. TIR'da hasar oluşurken, kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. TIR'ın kaldırılması sonrası trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.