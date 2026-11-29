Kars Bozkale'de sobadan çıkan yangında yaralanan olmadı, alevleri itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozkale köyünde Mikail Polat'a ait evde akşam saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.
KARS merkeze bağlı Bozkale köyünde bir evde sobadan kaynaklanan yangın, Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın akşam saatlerinde Bozkale köyünde Mikail Polat'a ait evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
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