Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.
Sınırın sıfır noktasındaki ilçede karla kaplanan cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları dronla görüntülendi.
Kıvrım kıvrım ilçe merkezinden geçen dere ile karla kaplı ağaçlar, köprüler güzel görüntü oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Kars'ın Akyaka İlçesi Karla Kaplandı - Son Dakika
