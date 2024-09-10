Kars\'ın Arpaçay ilçesinde iki aile barıştırıldı

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçeye bağlı Bardaklı köyünde yaşayan Bulut ile Aktaş aileleri arasındaki husumetin son bulması için Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan, din görevlileri ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

İkna edilmelerinin ardından köy evinde bir araya getirilen aile fertleri, el sıkışarak kucaklaştı.

Kaymakam Akköz, yaptığı konuşmada, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ailelere teşekkür etti.