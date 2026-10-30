Kars\'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü, çelenk sunumu ve salon programıyla kutlandı

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, hava muhalefeti nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Kars Belediye Başkanı Senger, burada yaptığı konuşmada, serhat şehri Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnet duygusuyla kutladıklarını söyledi.

30 Ekim 1920'nin yalnızca Kars'ın düşman işgalinden kurtulduğu bir tarih olmadığını, bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve milletin yeniden ayağa kalkma azminin tarihe altın harflerle yazıldığı bir gün olduğunu anlatan Senger, "Bugün, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın fedakarlığını hatırlıyor, onların bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Kars, tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, stratejik konumu ve köklü kültürüyle Anadolu'nun doğusunda önemli bir merkez olmuştur. Bu güzel şehir, tarihinin en zor dönemlerinde dahi bağımsızlık umudunu yitirmemiş, esareti kabullenmemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Senger, şunları kaydetti:

"Bu zafer, yalnızca Kars'ın kurtuluşu değil, Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin umutlarını güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Kars'ın kurtuluşu bize şunu göstermiştir, bir milletin bağımsızlık iradesi, birlik ve beraberlik ruhuyla birleştiğinde hiçbir güç karşısında yenilmez. Bu topraklarda yakılan bağımsızlık meşalesi, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan kutlu yolun önemli kilometre taşlarından biri olmuştur."

Konuşmanın ardından Kafkas Halk Oyunları ve diğer ekipler gösteri sunarken öğrenciler şiir okudu. Kafkas halk dansı gösterisinden sonra öğrenciler açtıkları Türk bayrağını Vali Ziya Polat'a hediye etti.

Törene, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, STK temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.