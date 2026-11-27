Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 361 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 171 tabanca ve tüfek mühimmatı ile 6 muşta ele geçirildi.

Evet, cümle yazım ve anlatım açısından doğru. Ancak "hakimlikçe" yerine "hakimlik tarafından" ifadesi kullanılarak daha akıcı hale getirilebilir:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.