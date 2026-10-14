Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı, 460 üretici sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı, 460 üretici sözleşme imzaladı

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Kars Şeker Fabrikası\'nda pancar alımı başladı, 460 üretici sözleşme imzaladı
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Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 yılı pancar alımı törenle başladı. Fabrika Müdürü Ferudun Çoban, 2026 yılında 23 köyde 460 üreticiyle 72 bin ton pancar üretim sözleşmesi imzalandığını ve 10 bin 650 dekarda ekim yapıldığını belirtti.

Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 yılı pancar alımı törenle başladı.

Fabrikada düzenlenen programa, Türkşeker Kars Şeker Fabrikası Müdürü Ferudun Çoban, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile bazı protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Çoban, burada yaptığı konuşmada, pancar alım sezonunun başladığını belirterek, "Cumhuriyetimizin büyük ve köklü sanayi tesislerinden biri olan ve 2026 yılında 100. yılını kutladığımız Türkşeker bir asırdır milletimizin sofrasına tat vermiş, Türkşeker bünyesinde faaliyet gösteren Kars Şeker Fabrikası da 32 yıldır bu tada katkı sunmuş, sunmaya da devam edecektir." dedi.

2026 yılında 23 köyde 460 üretici ile 72 bin ton pancar üretim sözleşmesi imzalandığını ifade eden Çoban, 10 bin 650 dekarda pancar ekimi yapıldığını dile getirdi.

Çoban, şöyle devam etti:

"Pancar ekiminin yüzde 85'i Akyaka bölgesinde gerçekleşmiştir, ekim yapılan bu alandan 55 bin ton bedeli ödenen pancar üretimi tahmin edilmektedir. Fabrikamız sahasında bugünkü şartlarda yıllık yaklaşık 50-60 bin dekar ekim alanı ve 250-300 bin ton üretim potansiyeli bulunmaktadır. Fabrikamızın da bir kampanya döneminde 200 bin ton pancar işleme kapasitesi dikkate alındığında biraz önce belirtilen ekim dekarı ve üretim miktarının yöremiz ve fabrikamız için yetersiz olduğu görülmektedir."

Çoban, Kars'ta ekilen pancarın şeker oranının yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Çiftçi Piri Çeçen de fabrikaya ilk mahsulü kendisinin getirdiğini belirterek, "40 dönüm ektim 200 ton bekliyorum. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum, uğraşmaya da gayret edeceğim." dedi.

Kaynak: AA
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