Kars\'ta 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerce çevre yolunda durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü H.B. (32) ile araçta bulunan M.D. (40) ve B.V. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.