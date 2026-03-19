Kars\'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kars'ta, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 firari hükümlü yakalandı.

"Kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. (31), "hayvan hırsızlığı" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 9 yıl 26 gün cezası olan O.İ. (25) ile "hayvan hırsızlığı" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.S. (58) yakalandı."

Gözaltına alınan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.