Kars'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kars\'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı
19.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, çeşitli suçlardan hapis cezası olan 3 firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

Kars'ta, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 firari hükümlü yakalandı.

"Kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. (31), "hayvan hırsızlığı" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 9 yıl 26 gün cezası olan O.İ. (25) ile "hayvan hırsızlığı" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.S. (58) yakalandı."

Gözaltına alınan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:04:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.