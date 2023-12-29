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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
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