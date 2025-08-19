Kars'ta Biçerdöverler Dezenfekte Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Biçerdöverler Dezenfekte Ediliyor

19.08.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta şap hastalığına karşı il dışından gelen biçerdöverler Tarım Müdürlüğü tarafından dezenfekte ediliyor.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan "dezenfeksiyon timi", SAT-1 tip şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında, il dışından gelen biçerdöverleri hasat öncesi dezenfekte ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, SAT-1 tip şap hastalığının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "dezenfeksiyon timi" çalışmasını sürdürüyor.

Hasat çalışmasının devam ettiği kentte tüm biçerdöver ile hasatta kullanılan araçlar, tedbirler kapsamında dezenfekte edilip öyle çalışmasına başlıyor. SAT-1 tip şap hastalığının sönme noktasına geldiği Kars'ta hastalığın tekrar baş göstermemesi için ekipler titizlikle çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 33 bin çiftçinin bulunduğunu söyledi.

Kentin yüksek rakım olması nedeniyle hasadın geç yapıldığını anlatan Aydın, "33 bin çiftçimizle yaklaşık 375 bin hektarlık ekilebilir alanımızla bu sezon hasat sezonuna başlamış olduk. Bu alanlarda çiftçilik yapan yetiştiricilerimizin ekmiş oldukları ürünlerinin hasadı için genellikle ilimiz dışından biçerdöverler gelmektedir." dedi.

Tedbirler kapsamında biçerdöverler tarlaya girmeden dezenfekte ediliyor

Aydın, hastalıklara karşı tedbiren il dışından gelen biçerdöverleri dezenfekte ettiklerini belirterek, "Biçerdöverler ilimize gelirken, geldikleri bölgelerden hastalık ve zararları getirmemeleri amacıyla şehrimizin girişinde tarlaya girmeden ve hasada başlamadan önce biçerdöverleri dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz. Böylece biçerdöverlerin hastalık zararları taşımasını engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda bu biçerdöverler ilimizde çalışırken olası olumsuz koşullara karşı önlem almak amacıyla yanlarında muhakkak surette yeterli miktarda su bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Oğuz Ömeroğlu da il dışından gelen biçerdöverlerle hasat yaptıklarını dile getirerek, "Dışarıdan gelen biçerdöverlerin hastalık getirmemesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayvan hastalıklarına karşı dezenfekte ediyor." ifadesini kullandı.

Tarım araçlarıyla hasat yapan makine mühendisi İrfan Cemal da hastalığın yayılmaması için ekiplerin önlemler aldığını belirterek, "Mevsim güzel gidiyor, ekinler çok güzel bazı bölgelerde verim yüksek. Şap hastalığı yayılmaması, köyden köye geçmemesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri araçlarımızı dezenfekte ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Biçerdöverler Dezenfekte Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:38:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Biçerdöverler Dezenfekte Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.