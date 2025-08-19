Kars'ta Biçerdöverler Dezenfekte Ediliyor

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan "dezenfeksiyon timi", SAT-1 tip şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında, il dışından gelen biçerdöverleri hasat öncesi dezenfekte ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, SAT-1 tip şap hastalığının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "dezenfeksiyon timi" çalışmasını sürdürüyor.

Hasat çalışmasının devam ettiği kentte tüm biçerdöver ile hasatta kullanılan araçlar, tedbirler kapsamında dezenfekte edilip öyle çalışmasına başlıyor. SAT-1 tip şap hastalığının sönme noktasına geldiği Kars'ta hastalığın tekrar baş göstermemesi için ekipler titizlikle çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 33 bin çiftçinin bulunduğunu söyledi.

Kentin yüksek rakım olması nedeniyle hasadın geç yapıldığını anlatan Aydın, "33 bin çiftçimizle yaklaşık 375 bin hektarlık ekilebilir alanımızla bu sezon hasat sezonuna başlamış olduk. Bu alanlarda çiftçilik yapan yetiştiricilerimizin ekmiş oldukları ürünlerinin hasadı için genellikle ilimiz dışından biçerdöverler gelmektedir." dedi.

Tedbirler kapsamında biçerdöverler tarlaya girmeden dezenfekte ediliyor

Aydın, hastalıklara karşı tedbiren il dışından gelen biçerdöverleri dezenfekte ettiklerini belirterek, "Biçerdöverler ilimize gelirken, geldikleri bölgelerden hastalık ve zararları getirmemeleri amacıyla şehrimizin girişinde tarlaya girmeden ve hasada başlamadan önce biçerdöverleri dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz. Böylece biçerdöverlerin hastalık zararları taşımasını engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda bu biçerdöverler ilimizde çalışırken olası olumsuz koşullara karşı önlem almak amacıyla yanlarında muhakkak surette yeterli miktarda su bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Oğuz Ömeroğlu da il dışından gelen biçerdöverlerle hasat yaptıklarını dile getirerek, "Dışarıdan gelen biçerdöverlerin hastalık getirmemesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayvan hastalıklarına karşı dezenfekte ediyor." ifadesini kullandı.

Tarım araçlarıyla hasat yapan makine mühendisi İrfan Cemal da hastalığın yayılmaması için ekiplerin önlemler aldığını belirterek, "Mevsim güzel gidiyor, ekinler çok güzel bazı bölgelerde verim yüksek. Şap hastalığı yayılmaması, köyden köye geçmemesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri araçlarımızı dezenfekte ediyor." şeklinde konuştu.