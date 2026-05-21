Kars'ta 16. Mantık Çalıştayı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta 16. Mantık Çalıştayı başlıyor

21.05.2026 09:17  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars, 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek 16. Mantık Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Prof. Dr. Haldun Akpınar anısına gerçekleşecek ve mantık, felsefe, yapay zeka gibi alanlarda bildiriler sunulacak.

(KARS) - Kars'ta bu yıl 16'ncısı Mantık Derneği ile Kafkas Üniversitesi iş birliği ile 21-23 Mayıs arasında düzenlenecek Mantık Çalıştayı,  Prof. Dr. Haldun Akpınar anısına gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda kültür ve doğa turizmindeki yükselişiyle dikkati çeken Kars, bu kez akademik bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mantık Derneği ile Kafkas Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "16.Mantık Çalıştayı" Prof. Dr. Haldun Akpınar anısına gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek çalıştayda, mantık, felsefe, dil, yapay zeka ve tıp alanlarında çeşitli akademik bildiriler sunulacak.

Çalıştayın başkanlığını Prof. Dr. Şafak Ural yürütürken, organizasyonun onur kurulunda Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan yer alıyor.

Yürütme kurulunda Doç. Dr. Ahmet Ekici ile öğretim üyeleri Çağlar Koç ve Yağmur Süllü görev yapacak. Çalıştaya, Kars Valisi Ziya Polat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ötüken Senger de davet edildi.

Ankara ve İstanbul'dan yaklaşık 50 akademisyen ve öğrencinin katılacağı çalıştayın açılış konuşmalarını, Topkapı Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Kunday, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kerim Arıcan ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu yapacak.

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan ile eğitimci ve belgesel yapımcısı Çağatay Taşkın Yamen'e teşekkür mektubu verilecek.

Çalıştay kapsamında "Değillemenin Nicelleştirilmesi ve Bayes Teoremi", "Mantık Açısından Eleştirel Düşünme", "Üretken Dil Modelleri ve Mantık", "Mantık ve Dil Felsefesi Arasındaki İlişki" ve "Kişiselleştirilmiş Tıp, Veri Entegrasyonu ve Gelecek Vizyonu" başlıklı bildiriler sunulacak.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 16. Mantık Çalıştayı başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:50:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars'ta 16. Mantık Çalıştayı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.