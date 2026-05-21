Kars'ta 16. Mantık Çalıştayı başlıyor

(KARS) - Kars'ta bu yıl 16'ncısı Mantık Derneği ile Kafkas Üniversitesi iş birliği ile 21-23 Mayıs arasında düzenlenecek Mantık Çalıştayı, Prof. Dr. Haldun Akpınar anısına gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda kültür ve doğa turizmindeki yükselişiyle dikkati çeken Kars, bu kez akademik bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mantık Derneği ile Kafkas Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "16.Mantık Çalıştayı" Prof. Dr. Haldun Akpınar anısına gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek çalıştayda, mantık, felsefe, dil, yapay zeka ve tıp alanlarında çeşitli akademik bildiriler sunulacak.

Çalıştayın başkanlığını Prof. Dr. Şafak Ural yürütürken, organizasyonun onur kurulunda Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan yer alıyor.

Yürütme kurulunda Doç. Dr. Ahmet Ekici ile öğretim üyeleri Çağlar Koç ve Yağmur Süllü görev yapacak. Çalıştaya, Kars Valisi Ziya Polat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ötüken Senger de davet edildi.

Ankara ve İstanbul'dan yaklaşık 50 akademisyen ve öğrencinin katılacağı çalıştayın açılış konuşmalarını, Topkapı Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Kunday, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kerim Arıcan ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu yapacak.

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan ile eğitimci ve belgesel yapımcısı Çağatay Taşkın Yamen'e teşekkür mektubu verilecek.

Çalıştay kapsamında "Değillemenin Nicelleştirilmesi ve Bayes Teoremi", "Mantık Açısından Eleştirel Düşünme", "Üretken Dil Modelleri ve Mantık", "Mantık ve Dil Felsefesi Arasındaki İlişki" ve "Kişiselleştirilmiş Tıp, Veri Entegrasyonu ve Gelecek Vizyonu" başlıklı bildiriler sunulacak.