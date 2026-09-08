Kars\'ta doktor, babasının geliştirdiği Yener Tekniği ile tüpleri bağlı hastasını hamile bıraktı

Kars'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serap Eylem Yener, babası Doç. Dr. Adnan Yener'in tıp literatürüne kazandırdığı "Yener Tekniği"ni uygulayarak tüpleri daha önce bağlanan hastasının yeniden hamile kalmasını sağladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yener, babasının 2021'de geliştirdiği tekniği Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde uygulamaya başladı. Tüplerini bağlattıktan yıllar sonra yeniden çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara umut olan teknik, Kars'ta da başarılı sonuç verdi.

Daha önce 3 doğum yapan ve 2023 yılında üçüncü sezaryeninin ardından tüplerini bağlatan Ruken Bediroğlu, yeniden çocuk sahibi olmak için Yener'e başvurdu. Yapılan operasyonun ardından yaklaşık 3 aylık korunma sürecini tamamlayan hastanın hamile olduğu belirlendi.

Op. Dr. Serap Eylem Yener, AA muhabirine, kadınların çocuk sahibi olma planlarını tamamladıklarında tüplerini bağlatmak amacıyla kendilerine başvurduğunu söyledi.

Bazı kadınların tüplerini bağlattıktan yıllar sonra çeşitli nedenlerle yeniden gebelik istediğini anlatan Yener, "İkinci evlilik, evlat kaybı ya da aile planlamasındaki değişiklikler nedeniyle tekrar çocuk sahibi olmak isteyen hastalarımız tüplerini açtırmak için bize başvuruyor." dedi.

"Bu tekniğin başarı oranı yüzde 75-80'lere kadar varıyor"

Dünyada tüplerin yeniden açılmasına yönelik çeşitli ameliyatların uygulandığını ifade eden Yener, bu operasyonlarda gebelik oranlarının istenilen düzeyde olmadığını, bu nedenle hastaların çoğunlukla tüp bebek tedavisine yönlendirildiğini belirtti.

Tüp bebek tedavisinin maliyetli bir süreç olduğunu ve babası Doç. Dr. Adnan Yener'in 2021'de Kahramanmaraş'ta geliştirdiği tekniğin bu noktada önemli bir alternatif sunduğunu dile getiren Yener, şöyle konuştu:

"Babam Doç. Dr. Adnan Yener, 2021 yılında Kahramanmaraş'ta bir teknik geliştirdi ve bu teknik literatüre 'Yener Tekniği' olarak girdi. Bu tekniğin başarı oranı yüzde 75-80'lere kadar varıyor. Bu ameliyatı yaptığımızda gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Bu ameliyat daha önce Kahramanmaraş'ta yapılmış ve başarılı olmuştu, şimdi biz de bu ameliyatı Kars'ta yapmış olduk ve hastamızda gebelik sonucu elde etmiş olduk. Dünyada yapılan tüp açma ameliyatları var fakat yüzde 15 oranında başarı sağlanıyor. Babamın literatüre soktuğu teknikle biz yüzde 75-80 oranlarına varan gebelik oranları elde ediyoruz. Anne adayları için yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz."

"3 ay sonra gebelik haberini aldık"

Normalde tüplerin uç uca dikilmesi sırasında araya bir kateter yerleştirildiğini söyleyen Yener, şunları kaydetti:

"Biz anestezi ekibinin kullandığı epidural kateteri tercih ediyoruz, bizim yaptığımız bu tekniğin özelliği, kateteri ameliyat esnasında içeride bırakıp bir ucunu ciltten dışarı çıkarmamız. Belli aralıklarla hastayı çağırıp bu kateteri yavaş yavaş çekiyoruz. Düzenli takiplerle kateteri yavaş yavaş çekerek, neredeyse tüpleri açılmayan hiçbir hasta görmüyoruz. Uygun hastayı seçtiğimiz zaman da uygun tahlilleri yaptıktan sonra ameliyatı yapıyoruz. Hastaya 3 aylık bir korunma süresi tanıyoruz. Bizim için tek taraflı açıklık bile yeterli oluyor. Bize gelen hastamız daha önce 3 doğum yaptı ve üçüncü sezaryeninde tüplerini 2023 yılında bağlattı. Bize geldi, ameliyatını yaptık ve 3 ay sonra gebelik haberini aldık. Hastamız adına çok mutluyuz, ameliyatı başarılı bir şekilde yaptığımız için mutluyuz."

Tüplerini bağlatmış ancak daha sonra yeniden çocuk sahibi olmak isteyen çok sayıda çift bulunduğunu dile getiren Yener, "Hastalarımıza 'Tüpler açılmaz, başarılı olmaz, tüp bebeğe git.' şeklinde yönlendirmeler yapılabiliyor. Benim hastam da başka illere gittiğini ancak kimsenin bu ameliyatı yapmak istemediğini söylemişti. Biz 'Burada yaparız.' dedik ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bu ameliyatı Kars'ta başarılı şekilde yapıp gebelik elde edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da bu tür ameliyatlara devam edeceğiz. Umarım Kars halkına bir faydamız dokunur." diye konuştu.

"Bana bu güveni verdi, 'Yaparız.' dedi"

"Yener Tekniği"nin uygulandığı Ruken Bediroğlu ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Birçok ilde çok doktora gittim, bana 'İmkansız dış gebelik.' dediler ve bu ameliyatın çok özel merkezlerde yapılacağını söylediler. Eylem hocamla tanıştım, bana bu güveni verdi, 'Yaparız.' dedi. Umutsuzdum, daha sonra doktor beni aradı 'Gel ameliyat yaparım.' dedi. Geldim çok başarılı geçti, şimdi hamileyim, bu heyecanı doktorumla yaşıyoruz. Tüplerini bağlatmış insanlar gelsinler, ben ona güvendiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım." dedi.