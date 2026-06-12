Kars\'ta Dolu ve Sağanak Sel Getirdi

KARS'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak, sele neden olurken, bazı ekili tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Seyir halindeki sürücüler, araçlarını doludan koruyabilmek için güvenli alanlara yönelerek yağışın dinmesini bekledi. Arpaçay-Kars kara yolu üzerinde, Yolboyu köyü karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda doludan kaçan araç sahipleri yoğunluk oluşturdu. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda ekili tarım arazisi, zarar gördü. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

Haber: Bedir ALTINOK/Arpaçay/ KARS,