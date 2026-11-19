Kars'ta otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgay D'nin kullandığı elektrikli bisiklet, İnönü Caddesi'nde Berat Ş. idaresindeki 33 ABU 647 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrikli bisiklet sürücüsü Turgay D, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.