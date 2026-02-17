Kars'ta Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Kars'ta Kaçak Göçmen Operasyonu

17.02.2026 12:18
Kars'ta kaçan sürücünün terk ettiği kamyonette 19 kaçak göçmen bulundu, 3 şüpheli yakalandı.

KARS'ta sürücüsünün polisten kaçtığı ve daha sonra terk edilmiş halde bulunan kamyonetten 19 kaçak göçmen çıktı. Sürücü ile 2 şüpheli de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan bir kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra kamyonet terk edilmiş halde bulundu. Kamyonette 3'ü kadın toplam 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü. Kaçan sürücü A.İ. ile suça karıştıkları tespit edilen M.B. ve Y.B. de polisin titiz takibi ile yakalandı. 3 şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., M.B. ve Y.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
