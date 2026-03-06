Kars'ta Kar ve Tipi 10 Aracı Mahsur Bıraktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı.
Kentte kar yağışının ardından etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun tipi nedeniyle Kağızman-Çengilli grup köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 araç mahsur kaldı.
İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açılarak araçlar kurtarıldı.
