Kars'ta Köy Yolları Açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.
Kentte etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 3, Arpaçay'da ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu köy yollarında ekipler tipiye rağmen yolları ulaşıma açtı.
Yolların kapanmaması için ekipler yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.
