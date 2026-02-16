Kars'ta Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
Kars'ta Köy Yolları Açıldı

16.02.2026 22:48
Kar ve tipinin etkili olduğu Kars'ta kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.

Kentte etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 3, Arpaçay'da ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu köy yollarında ekipler tipiye rağmen yolları ulaşıma açtı.

Yolların kapanmaması için ekipler yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

