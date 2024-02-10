Kars'ta kur yapan tilki kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kars'ta kur yapan tilki kameralara yansıdı

Kars\'ta kur yapan tilki kameralara yansıdı

Kars merkez Cumhuriyet köyü bölgesinde güneşli havada kaydedilen görüntülerde, bir tilki kar üzerinde yatarken diğer tilki tüylerini kabartarak yanına yaklaşıyor ve üzerine atlayarak kur yapıyor. O anlar cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, çekenleri gülümsetti.

10.02.2024 23:33  Güncelleme: 23:35
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Kars'ta kur yapan tilki kameralara yansıdı

KARS - Kars'ta eşine kur yapan tilki cep telefonuyla kaydedildi.

Kars merkez Cumhuriyet köyü bölgesinde arazide güneşli havada 2 tilkiyi gören vatandaş, o anları cep telefonuyla anbean kaydetti.

Vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde, 1 tilki karın üzerinde yatarken, diğer tilki ise tüylerini kabartarak yanına yaklaşıyor. Kar üzerinde yatan tilkinin üzerine atlayarak kur yapan tilki o anları kameraya yansıdı. Bir süre kar üzerinde yatan tilkiye kur yapan tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise video çekenleri gülümsetti.

Kaynak: İHA

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