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Kars'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kars'ta Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı' Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve Filistin meselesiyle ilgili talepler gündeme getirildi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı.

Kars\'ta Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi
31.12.2023 - 23:31,  Güncelleme: 23:35
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Kars'ta Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Kars ÖNDER ve Milli Gençlik Vakfınca Kars Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AGD Kars Şube Başkanı Sabahattin Gül, Türkiye'nin 81 ilinde 300 noktada bu gece "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı'nı düzenlediklerini söyledi.

Gül, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınadıklarını ifade ederek, "Filistin meselesi yarım asırdır Milli Görüş camiasının gündeminde olan bir mesele. Siyonizm'in oyunlarını bozmak adına, gerek siyasi gerek ekonomik ve askeri yaptırımların yapılması için mevcut hükümetimize, dünya Müslümanlarına taleplerimizi gündeme getiriyoruz. Eğer biz bugün Filistin'de akan kanı durduramazsak Allah muhafaza bu kan yarın ki gün bu topraklara kadar ulaşacak." dedi.

Etkinliğe katılan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da bir konuşma yaptı.

Program şiir ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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