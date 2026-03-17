Kars'ta Sigara Bırakma Başarısı

Kars'ta uzun yıllar sigara kullanıp sigara bırakma polikliniğine başvuranlar, aldıkları ücretsiz tedavi ve danışmanlık desteğiyle tütün bağımlılığından kurtulmayı başardı.

Toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olan tütün kullanımıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet ağını genişletti.

Kars'ta 30 Ekim TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan poliklinik, vatandaşlara ücretsiz tedavi, danışmanlık ve motivasyon desteği sunuyor.

Uzun yıllar sigara içen Engin Kılıç, Erkan Güngör ve Çetin Dilaver, poliklinik desteği sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

Çetin Dilaver, AA muhabirine, 43 yıllık sigara bağımlısı olduğunu söyledi.

Poliklinik desteğiyle bağımlılıktan kurtulduğunu anlatan Dilaver, şöyle konuştu:

"Şu anda huzurum da rahatım da yerinde. Çocuklarım her türlü yanıma koşup geliyor. Önceden nikotin kokusundan, duman kokusundan yanıma da fazla gelmiyorlardı. İçici arkadaşlara tek tavsiyem, bir an önce en kısa yoldan dönsünler, bırakamıyorlarsa hocamın yanına uğrasınlar."

Hocam cumartesi, pazar demeden sürekli takip ediyor, telefonla elinden geleni yapıyor. Biz de onun verdiği hizmete karşı layık olmaya çalıştık, bıraktık. Şimdi yemeklerin tadı değişti, her şeyden ziyade yemeklerin tadını alabiliyorsun. Yediğini, içtiğini biliyorsun. Sigara içtiğin zaman her şey bir noktada bitiyordu. Sanki hepsi aynı tat olarak belirleniyor ama şimdi öyle bir şey yok, artık kilo bile aldım."

Erkan Güngör ise 40 yıl sigara içtiğini belirterek, "Ramazan hocamızın sayesinde bıraktım. Yemeklerin tadını aldım, rahat yürüyorum. Evde hanımla huzursuz olmuştuk. Şu anda çok şükür her şey yolunda. Allah'ımızın verdiğine şükür. Tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum." dedi.

Engin Kılıç da 27 yıl kesintisiz sigara kullandığını kaydetti.

Merkez sayesinde bağımlılıktan kurtulduğunu söyleyen Kılıç, "Ben yürümeyi seven bir insan değildim ama sigarayı bıraktıktan sonra yürümeye başladım. Yani sigara insanın hem işinden hem aşından ediyormuş." ifadelerini kullandı.

30 Ekim TOKİ Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Ramazan Altun ise sigara bırakma polikliniğinin yaklaşık bir yıldır hizmet verdiğini anlattı.

Poliklinik hizmeti kapsamında hastalara danışmanlık, psikososyal destek, motivasyonel görüşme, destek ve farmakolojik yani ilaç tedavileri verdiklerini bildiren Altun, "Yaklaşık 9 aydır 90'a yakın hasta takip ettik. Bu hastalardan 55'i sigarayı tamamen bıraktı. 15-20 hasta günde 1-2 paketten 3 adet, 5 adet, 8 adet, yarım pakete kadar düştü, takiplerim devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Hastaları bir yıla kadar takip ettiğini dile getiren Altun, "Sigara bırakan hastalarımızın bir yılın sonunda takip süresi bitecek ama devam eden ya da sigarayı bırakamayan hastalarımızla biz bu süreci devam ettireceğiz. Sigara bırakma polikliniğine gelen hastaların çoğu zaten sigara bırakma poliklinik hizmeti yaptığımı bildiği için bana başvuru yapıyor. Önce motivasyonel görüşme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sigarayı bırakmaya niyetli olan hastalarımızı sigara bırakma polikliniğine dahil ediyoruz." diye konuştu.