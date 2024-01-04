Kars\'ta tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde, tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuyucuk köyü mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, tali yoldan çıkan Ali A. yönetimindeki traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör ve tır şarampole devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ali A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
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