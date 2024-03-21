Kars\'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Sarıkamış ilçesinde daha önce belirlenen bir adrese narkotik dedektör köpeği "Daxo"nun desteğiyle operasyon düzenledi.
Ekipler bir evde yaptığı aramada, 7 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edilen bin 35 lira, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 14 fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan O.G. (46), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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