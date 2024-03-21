Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kars\'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkamış ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde, terazi, para ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

21.03.2024 10:47
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Kars'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Sarıkamış ilçesinde daha önce belirlenen bir adrese narkotik dedektör köpeği "Daxo"nun desteğiyle operasyon düzenledi.

Ekipler bir evde yaptığı aramada, 7 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edilen bin 35 lira, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 14 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan O.G. (46), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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